Ja, sie ist es wirklich! Normalerweise nutzt Britney Spears (38) ihre Social-Media-Accounts, um sich ihrer treuen Fangemeinde in knappen Sportoutfits, Bikinis oder bauchfreien Tops zu präsentieren. Jetzt überraschte die Sängerin ihre Community mit einem eher ungewöhnlichen Schnappschuss von sich. Mit Brille, hochgeschlossenem Karohemd, langer Jeans und in Hausschuhen posiert Britney für ihre Anhänger bei der Hausarbeit in ihrer Villa in Kalifornien.

Zu der geteilten Fotoserie schrieb Britney auf Instagram: "Ich wollte zeigen, wie ich in meinem alltäglichen Leben wirklich aussehe." Außerdem räumte die Entertainerin ein: "Ich habe die Tendenz, mich unsicher zu fühlen, wenn ich unvorbereitet fotografiert werde. Deswegen gebe ich mir üblicherweise viel Mühe mit meinem äußeren Erscheinungsbild." Auf besagten Bildern ist neben Britney außerdem eine Leiter zu sehen. Dazu erläuterte die Sängerin, dass sie versucht habe, eine Glühbirne zu wechseln.

Britneys handwerkliche Fähigkeiten waren in der Kommentarspalte unter den Fotos ohnehin Nebensache. Stattdessen wurde sie für ihren relaxten Look mit Komplimenten überschüttet. Ein Fan forderte: "Mehr solcher Fotos. Du wirkst natürlich und süß!" Auch der berühmte Schuhhersteller Birkenstock – dessen Sandalen sie auf den Bildern trägt – kommentierte die Fotostrecke mit zwei Herzen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Karohemd und in Latschen

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de