Single-Frust bei Daniel Schuhmacher (33)! Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2009 lebt seit Längerem offen homosexuell. Er selbst beschrieb sein Coming-out jüngst in einem Promiflash-Interview als großen Schritt, den er bis heute nicht bereuen würde. Trotz seiner offenen Art will es mit der Liebe aber einfach nicht klappen. Mittlerweile wünscht sich der singende Blondschopf sehnlichst einen Mann an seiner Seite.

Dies offenbarte der "Hypnotized"-Interpret jetzt in einem Bild-Interview. "Ich lebe in einem Dorf am Bodensee, da ist es schwierig, die richtigen Männer zu daten! Es gab zwar in den letzten Jahren schon potenzielle Männer, aber am Ende ist der Funke dann nicht komplett übergesprungen", beschrieb Daniel den Grund für sein andauerndes Single-Dasein. Dabei wäre er doch mehr als bereit, sein Leben endlich mit dem richtigen Partner zu teilen.

Mittlerweile käme es für Daniel sogar infrage, die Liebe im TV zu suchen: "Probieren würde ich das, nur zu trashig darf das Ganze nicht sein. Es muss schon passen." Der amtierende Prince Charming-Hottie Alexander Schäfer sei auf jeden Fall sein Typ. Er findet ihn sehr attraktiv und die Leidenschaft zum Sport würde sie ebenfalls verbinden.

Daniel Schuhmacher, DSDS-Sieger von 2009

Alexander Schäfer, Prince Charming

Daniel Schuhmacher

