Daniel Schuhmacher (34) hat seine Fans jüngst mit einer tollen Neuigkeit aus seinem Privatleben überrascht: Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2009 ist in festen Händen – und das nach sieben Jahren Single-Dasein! In seinem Freund Flo hat der Musiker jetzt offenbar die große Liebe gefunden. Was macht Flo eigentlich zu Daniels Mr. Right? Im Promiflash-Interview sprach der "What U Want"-Interpret über seine Beziehung...

"Ich finde ihn sehr attraktiv, er ist liebevoll und sagt mir auch immer ehrlich, was er denkt", schwärmte Daniel gegenüber Promiflash. Zudem sei ihm bei einem Mann Humor sehr wichtig – und auch in dieser Hinsicht erfüllt Flo offenbar alle Kriterien Daniels. "Ich bin oft sarkastisch und er eben auch. Wir können daher superviel zusammen lachen", betonte der 34-Jährige.

Allerdings habe Daniel auch so manche Zweifel und Verlustängste – und zwar aufgrund seiner schlechten Erfahrungen mit Männern in der Vergangenheit. "Wenn man oft bei so was aufs Maul geflogen ist, sitzt das immer etwas im Hinterkopf", schilderte der Musiker und stellte klar: "Aber ich habe keinen Grund, da zu zweifeln."

