Daniel Schuhmacher (33) ist in Plauderlaune! Er war der strahlende Sieger der sechsten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Mit seiner ersten Single "Anything But Love" stürmte er damals direkt an die Spitze der Singlecharts. Immer wieder wurde ihm damals unterstellt, er sei schwul. 2014 outete sich der Songwriter schließlich und macht seitdem keinen Hehl mehr aus seiner Sexualität. Im Promiflash-Interview sprach Daniel nun ganz offen über sein Liebesleben.

In seiner neuen Single "Hypnotized" singt der Musiker über eine Person, die ihn total fasziniert. Tatsächlich gebe es eine solche Person aktuell jedoch gar nicht in seinem Leben – Anziehung beruhe in seinem Fall selten auf Gegenseitigkeit. Woran dies liegen könnte, ahnt der Single mittlerweile: "[Wenn] mich jemand in seinen Bann gezogen hat, verhalte ich mich wie ein Volltrottel", behauptet er. Um eine unangenehme Stille zu vermeiden, rede das Talent viel zu viel und schrecke damit den Gesprächspartner eher ab.

Einen festen Typ Mann habe Daniel jedoch nicht. "Ganz wichtig ist für mich Ausstrahlung! [...] Es muss Klick machen", verrät der Bartträger. Wie lange der Casting-Star nun schon single ist, verrät er nicht. Mit seinem Ex-Freund Dennis, von dem er früher glücklich schwärmte, ist er seit fast sechs Jahren nicht mehr zusammen.

Anzeige

Getty Images Daniel Schuhmacher, DSDS-Gewinner 2009

Anzeige

Getty Images Daniel Schuhmacher bei der "Bodyguard – Das Musical"-Premiere in Stuttgart

Anzeige

Instagram / danielschuhmacher Daniel Schuhmacher, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de