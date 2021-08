Das Leben als Single ist für Daniel Schuhmacher (34) vorbei! Der einstige DSDS-Sieger war vier Jahre lang solo unterwegs – mit dem Daten wollte es bei ihm einfach nicht so recht klappen. Dabei war der Sänger offen für eine neue Liebe, selbst die Partnersuche im TV schloss er im vergangenen Oktober nicht aus. Doch diese Hilfe hat er im Endeffekt gar nicht gebraucht: Daniel stellt seinen Fans nun seinen neuen Freund vor!

Der 34-Jährige hat in Flo seine Liebe gefunden, wie er nun öffentlich macht. Seit diesem März gehen er und der 38-Jährige gemeinsam durchs Leben. "Wir hatten ein Match auf Tinder und haben dann einfach ein paar Tage miteinander geschrieben. Wir haben uns auf Anhieb superverstanden", plaudert der "What you want"-Interpret aus. "Ich bin aktuell viel bei ihm in Stuttgart und pendel somit zwischen Bodensee und seiner Wohnung in Stuttgart."

Vor seinem Liebesglück lagen allerdings einige gescheiterte Erfahrungen in Sachen Dating: "Ich habe einen Typen gedatet, der sich irgendwie nicht komplett binden konnte. Er war heimlich auf Dating-Apps unterwegs und hat mir zweimal das Herz gebrochen", erklärt Daniel. Danach habe er Schwierigkeiten gehabt, wieder Vertrauen zu fassen – doch das habe sich durch Flo sehr verbessert: "Ich konnte relativ schnell Vertrauen aufbauen, auch wenn mir das in manchen Momenten immer noch schwerfällt."

Instagram / danielschuhmacher Sänger Daniel Schuhmacher

privat Daniel Schuhmacher und sein Freund Flo

Instagram / danielschuhmacher Der Ex-DSDS-Gewinner Daniel Schuhmacher

