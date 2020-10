Beruflich dürften sich für Valentina Pahde (26) zurzeit einige Wünsche erfüllen – doch wie sieht es privat aus? Eigentlich war es seit der Trennung von Raúl Richter (33) verdammt ruhig um das Liebesleben der GZSZ-Darstellerin geworden. Doch zuletzt kursierten Gerüchte, die Serien-Schönheit sei wieder vergeben – und zwar an ihren neuen Sunny – Wer bist du wirklich?-Co-Star Gerrit Klein. Das hat die Schauspielerin bisher zwar nicht bestätigt. Aber zumindest verriet sie nun, worauf sie in einer festen Partnerschaft Wert legt.

"Also bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her", erklärte Valentina im GZSZ-Podcast und wollte damit wohl andeuten, sie sei noch immer Single. Aber wenn sie eine Beziehung führt, sei eine Sache dabei für sie besonders wichtig: "Dass man sich vertraut – und ehrlich und offen zueinander ist." Wenn sie aber das Gefühl bekäme, hintergangen zu werden, kenne sie kein Pardon. "Da bin ich dann rigoros und ziehe einen Schlussstrich", stellte sie klar.

Noch sind das alles rein hypothetische Aussagen. Schließlich hat die 26-Jährige momentan gar keinen Mann an ihrer Seite – zumindest nicht offiziell. Aber die Blondine weiß auf jeden Fall, worauf sie bei der Suche nach ihrem Mr. Right achtet. "Man muss mich auf jeden Fall unterhalten, denn ich bin superschnell genervt und gelangweilt", betonte die gebürtige Münchenerin schon 2018 in einem Gespräch mit RTL.

Anzeige

TVNOW / Sebastian Geyer Valentina Pahde und Gerrit Klein in "Sunny – Wer bist du wirklich?"

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Valentina Pahde, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de