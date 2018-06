In der Rolle des aufgeweckten Sonnenscheinchens Sunny Richter verdreht Schauspielerin Valentina Pahde (23) seit 2015 allen Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fans den Kopf. In Chris Lehmann (Eric Stehfest, 28) hat die Enkelin von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 57) ihre große Liebe gefunden. Privat ist der schöne Zwilling von Alles was zählt-Star Cheyenne Pahde (23) noch immer glücklicher Single. Wie sie sich ihren Traumprinzen vorstellt, verriet die blonde Beauty jetzt.

Für ein deutsches Modelabel hat die 23-Jährige ihre eigene Dirndl-Kollektion entworfen. In New York wurde sie kürzlich mit ihren Designs abgelichtet. Beruflich läuft es also rund für die Schönheit, privat wartet sie immer noch auf ihren Mister Right. Was der im Gepäck haben muss, um das Herz der GZSZ-Darstellerin zu erobern, verriet sie gegenüber RTL: "Man muss mich auf jeden Fall unterhalten, denn ich bin superschnell genervt und gelangweilt. Man muss schon irgendwie immer etwas Neues bringen." Schleimereien jeglicher Art seien für die sexy Single-Lady dagegen ein richtiges No-Go.

Das Gute ist: Valentina ist zurzeit überhaupt nicht auf der Suche. "Ich bin total happy, so, wie es gerade ist. Wenn's passiert, dann passiert's und wenn nicht, dann nicht", beteuerte sie. Und wer weiß? Vielleicht lauert ihr große Liebe ja bereits um die Ecke!

