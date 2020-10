Daniela Büchner (42) platzt beinahe vor Stolz! Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) meistert die TV-Auswanderin den Alltag mit ihrem fünfköpfigen Nachwuchs allein. Ihre jüngsten Kids, die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, sind inzwischen schon vier Jahre alt. Dabei legten die Geschwister im Laufe der vergangenen Jahre eine beachtliche Entwicklung hin. Im Netz teilte Danni jetzt einen neuen Schnappschuss ihres Sprösslings Diego – und könnte dabei kaum glücklicher sein!

Kurz nach der Geburt des kleinen Jungen und seiner Schwester machten sich Daniela und Jens aufgrund der Größe ihrer Babys noch große Sorgen um das Überleben der Twins. Vier Jahre später sind die allerdings verflogen. "Du bist so wild, laut, stur, aber auch unglaublich schlau, lieb und hilfsbereit", schwärmte Danni auf Instagram. Während Diegos Fußballtraining war auch die Sonne klar und deutlich am Himmel zu sehen – ein Zeichen der verstorbenen Goodbye Deutschland-Bekanntheit. "Papa wäre so unglaublich stolz auf dich", schrieb Danni überglücklich.

Und noch mehr: Diego entpuppte sich bereits als wahres Fußballtalent – der Blondschopf verwandelte den Ball direkt in zwei Tore. "Für uns bist du perfekt, du mutiges, kleines Kerlchen" – Danni ist vollkommen beseelt und kann ihr Familienglück noch immer kaum glauben.

Instagram / dannibuechner Diego Armani Büchner im Oktober 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

