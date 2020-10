Lea Michele (34) gibt als frischgebackene Mutter ein entspanntes Bild ab. Ende August hat sich das Leben des Glee-Stars für immer verändert: Sie und ihr Ehemann Zandy Reich sind erstmals Eltern geworden! Seitdem genießt die Schauspielerin ihr neues Familienleben mit Sohnemann Ever Leo in vollen Zügen – was sie hin und wieder mit süßen Schnappschüssen im Netz beweist. Jetzt wurde die glückliche Rasselbande bei einem lockeren Spaziergang gesichtet.

Paparazzi lichteten Lea, Zandy und Ever am Dienstag ab, als sie durch Los Angeles' Straßen flanierten – Letzterer lag dabei in einem Kinderwagen und war so vor den Kameras verborgen. Dafür bekommt man auf den Bildern einen guten Blick auf die Neu-Mama: Lea wirkt auf den Fotos ausgeglichen und zufrieden. Für ihren kleinen Ausflug haben die Eheleute sich nicht weiter rausgeputzt: Sie trugen beide lässige, luftige Sportkleidung und ließen sich die Sonne auf die Arme scheinen.

So wie auch auf diesen Paparazzi-Bildern hat Lea das Gesicht ihres Söhnchens bisher versteckt – und zeigte stattdessen nur seine Füße, Hände oder einen Teil des Kopfes. Ob die Fans den kleinen Ever Leo irgendwann wohl komplett sehen dürfen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Lea Michele mit ihrem Sohn

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Lea Michele mit ihrem Mann Zandy und ihrem Sohn Ever

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

