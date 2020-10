Steht Josua Günther noch mit seinem Schwarm in Kontakt? Während der gesamten Zeit, die der Fitness-Liebhaber auf Love Island verbracht hatte, hatte er vor allem Augen für eine Frau: Chiara Antonella. Die fand Josua zwar nicht übel – zum großen Liebesglück fehlte aber der letzte Funke. Der flog bei ihr eher bei Melvin Pelzer (26) – den sie auch nach der Show noch weiter kennenlernen will. Doch wie sieht ihr Verhältnis zu Sendungs-Anwärter Josua nun aus?

In seiner Instagram-Story beantwortete Josua nun einige Fanfragen – und der Großteil seiner Community war wohl an einer Angelegenheit besonders interessiert: Wie steht der Karlsruher zu seinem Ex-Flirt Chiara? "Das mit Chiara ist abgehakt. Sie hat sich für Melvin entschieden", machte er ganz klar. Josua habe Chiara lediglich noch mal über Social Media kontaktiert, um ihr alles Gute zu wünschen. "Wir haben ganz kurz nochmal geschrieben. Also von meiner Seite – alles easy", erklärte er. Aktuell pflege er keinen Kontakt zu Chiara.

Auch ein weiterer von Josuas Flirts hat sich nach Drehschluss eher im Sande verlaufen: Josua und Michele Cipa bildeten einen Paar – bis die beiden herausgewählt wurden. Eigentlich wollten sie sich im realen Leben weiter kennenlernen, verkündeten sie nach dem Exit. Doch auch daraus sollte sich nichts Ernstes entwickeln: "Mit mir und Mila geht nichts mehr. Da gab es ein paar Gründe", erklärte er in einem Livestream vor wenigen Tagen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / josua_loveisland2020 Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI Michele Cipa und Josua Günther, "Love Island"-Couple 2020

