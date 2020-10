Dixie D'Amelio (19) ist in festen Händen! Die TikTok-Bekanntheit startet gerade ordentlich durch: Dixie veröffentlichte erst vor einigen Wochen ihren ersten Song "Be Happy" – das Musikvideo zu ihrer Single sorgte bei ihren zahlreichen Fans für ordentlich Wirbel. Ihr TikTok-Kollege Noah Beck mimt darin den männlichen Protagonisten und zwischen ihm und der 19-Jährigen geht es zumindest vor der Kamera heiß her. Eine mögliche Liaison stritten beide bislang ab. Jetzt verriet die Beauty jedoch: Sie und Noah daten sich tatsächlich!

Die Follower der Beauty müssen jetzt ganz stark sein: Dixie ist nicht mehr zu haben. In einem YouTube-Video von Thomas Petrou (22) gesteht sie: "Okay, wir waren nicht zusammen, als das Video gedreht wurde. Aber wir sind [jetzt] zusammen", stellte sie lachend klar und bestätigt, was ihre Community längst vermutet hat – dabei saß sie mit Freunden in einem Restaurant in Kalifornien, während ihr Liebster neben ihr Platz nahm.

Auch der Fußballer äußerte sich endlich zu den Gerüchten. In einem Video beantwortete er die Frage, wen er aktuell treffen würde. Seine Antwort ist eindeutig: "Ich bin mit Dixie D’Amelio zusammen. Dixie ist großartig, sie ist ein großartiges Mädchen", schwärmte er von seiner neuen Partnerin. Er freue sich auf die gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin.

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / noahbeck Der TikTok-Star Noah Beck

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio im April 2020

