Dehydriert in Klinik: Dixie D'Amelio meldet sich bei Fans

Dixie D'Amelio (21) ist wohlauf. Die Influencerin gehört zu den erfolgreichsten Netzstars der Welt. Vor allem mit ihren Tanzvideos bei TikTok und Co. erreicht sie Millionen Fans. Und das brachte sie mittlerweile nicht nur auf die roten Teppiche der Welt, sondern verschaffte ihr auch Erfolg als Musikerin und im Fernsehen. Doch jetzt waren ihre Fans kurzzeitig in Sorge: Dixie wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

TMZ berichtete, dass ein Krankenwagen Dixie am Donnerstag abholte. Sie soll sich schwach gefühlt haben und so dehydriert gewesen sein, dass die Sanitäter sie an einen Flüssigkeitstropf hängen mussten. Der Notarzt wurde wohl vorsorglich wegen eines möglichen Krampfanfalls gerufen. Bei Snapchat meldet sich der TikTok-Star jetzt selbst zu Wort. Dixie schickt ihren Fans ein aufmunterndes Bild aus dem Krankenhaus und schreibt scherzhaft darunter: "War aufgeregt wegen des Schuh-Launch". Sie wird nämlich demnächst ihre neue Schuhmarke D'Amelio Footwear auf den Markt bringen.

2022 hatte Dixie ihre Fans schon einmal wegen ihrer Gesundheit in Aufruhr gebracht. Bei Instagram hatte sie sich nach einer kurzen Netzpause gemeldet und ihrer Community ihr Fehlen erklärt: "Vor Kurzem wurde bei mir PMDD, eine prämenstruelle Dysphorie diagnostiziert." Dabei handele es sich um eine Form des prämenstruellen Syndroms, das vor allem den Gemütszustand stark beeinflussen kann. Dabei kommt es zu starken Stimmungsschwankungen, Depressionen und Angstzuständen.

Getty Images Dixie D'Amelio im September 2022

Getty Images Dixie D'Amelio, TikTok-Star

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio im September 2021

