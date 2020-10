Wie geht es Falk nach seinem Ex on the Beach -Rauswurf? Obwohl der Single erst als Nachzügler in die Liebesvilla auf Griechenland gekommen war, hielt die Show für ihn als Erstes eine große Überraschung bereit: Am Strand traf er auf seine Ex-Freundin Georgia. Weil die Beauty noch eine Rechnung mit ihrem Verflossenen offen hatte, gab es allerdings kein freudiges Wiedersehen, sondern die volle Dröhnung Beschimpfungen und Vorwürfe. Zu allem Überfluss wurde Falk wenig später auch noch vom Terror-Tablet nach Hause geschickt. Gegenüber Promiflash verrät er, was er von dieser Entscheidung hält.

"Wenn das Terror-Tablet seine Entscheidung so trifft, dann ist das so", sagt der Rapper im Gespräch mit Promiflash ganz gelassen und kündigt an, sich jetzt voll und ganz auf seine Künstlerkarriere konzentrieren zu wollen. "Jetzt kommt erst mal neue Musik von mir!", freut er sich. Etwas enttäuscht scheint Georgias Ex am Ende aber doch zu sein: Immerhin hätte er sich bei der ein oder anderen Dame in der Villa doch etwas mehr erhofft. "Aber das war ja nicht möglich, denn Liebe braucht Zeit und die gab mir die Villa nicht", zieht er sein Fazit.

Eine dürfte mit dem Ausscheiden des angehenden Nachwuchs-Rap-Stars aber recht zufrieden sein: seine frühere Freundin. Obwohl die 19-Jährige kurz nach der Nachricht noch ein paar Tränen verdrückt hatte, ist sie sich im Nachhinein sicher: Zwischen den beiden ist alles gesagt. Doch warum eigentlich? "Weil ich gemerkt habe, dass er ein Stück Scheiße war, ist und bleibt", lautet das harte Urteil der Rothaarigen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Instagram / zaro_offiziell Falk, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW Falk, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

TVNOW Georgia, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

