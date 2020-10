Wittert Pietro Lombardi (28) etwa die Chance auf einen Platz an Dieters (66) Seite? Erst am Dienstag sorgte eine News für große Aufregung in der DSDS-Welt: Michael Wendler (48) war kurzzeitig in die USA zurückgekehrt und kann vorerst nicht am Set der Castingshow aufschlagen. Nachdem sich bereits seine Jurykollegen zu dem Eklat geäußert haben, gibt jetzt auch Ex-Juror Pietro seinen Senf dazu. Er stellt klar: Er wäre bereit, den Schlagerstar zu ersetzen.

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von dem "Kämpferherz"-Interpreten wissen, was er vom DSDS-Chaos rund um Michael hält. "Zum Thema Wendler: Ich denke, sie werden da schon eine Lösung finden, aber ich bin da, wenn es brennt", lautet die Antwort des Musikers. Allerdings: Ganz ohne Gegenleistung will er sich wohl nicht erneut auf seinen alten Platz setzen. "Das wird dann safe 60 Euro kosten", witzelt Pietro. Doch egal, ob der 28-Jährige zukünftig wieder neben Dieter sitzen wird oder nicht – eines stellt er direkt klar: "Dieter Bohlen und ich sind auch ohne DSDS ein Team und ich weiß, dass Dieter mich als Juroren wollte."

Ganz im Gegensatz zum Wendler – den hat der Poptitan nach dessen aktuellem Fehltritt ganz offenbar auf dem Kieker. "Es gibt Wunder und es gibt Sachen, die man erwartet. Ich hatte, ehrlich gesagt, erwartet, dass es mit dem Wendler Probleme geben wird", äußerte sich der Chefjuror via Social Media. "Höchstwahrscheinlich hat der Flieger sich jetzt auch irgendwie verflogen oder vielleicht kommt das Vögelchen ja noch", scherzte er weiter auf Kosten des "Egal"-Interpreten.

TVNOW / Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury 2019

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, DSDS-Juror

