Julia Prokopy (25) und Nico Schwanz (42) strahlen bis über beide Ohren – und das kann man dem Paar definitiv nicht verübeln. Erst vor wenigen Tagen hatten die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und das Männermodel die Fans in ihr süßes Geheimnis eingeweiht: Sie werden tatsächlich Eltern. Während kurz darauf bereits die ersten Babybauchbilder auf ihren Social-Media-Kanälen folgten, stand bei den beiden nun ein ganz besonderes Fotoshooting an.

Für die Bilder hatten sich Julia und Nico besonders in Schale geworfen und verzauberten in Dirndl und Lederhose. Strahlend posierten sie für die Kamera, dabei war unter Julias Schürze deutlich eine kleine Wölbung zu sehen. Dabei schlüpften die zwei nicht ohne Grund in die traditionelle Kleidung. "Julia und ich haben uns auf der Angermaier-Trachtennacht in München letztes Jahr kennengelernt. Es schien uns nur richtig, dass wir jetzt auch diesen wichtigen Moment entsprechend festhalten", so ein Zitat des werdenden Vaters in einem Statement des Trachten-Labels.

Tatsächlich sind Julia und Nico erst seit knapp einem Jahr zusammen – und waren zwischenzeitlich für wenige Wochen sogar getrennt. Gegenüber Promiflash verriet die 25-Jährige, dass so schnell eine Schwangerschaft eigentlich noch nicht geplant gewesen sei. Die Freude über den Nachwuchs würde jedoch alles andere vergessen lassen. "Anfangs haben wir es beide gar nicht wirklich realisiert. Dann war es für mich erst mal ein Schock, jedoch freuen wir uns jetzt riesig auf das Kleine", meinte Julia.

Anzeige

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz beim Angermaier-Trachten-Shooting

Anzeige

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy beim Angermaier-Trachten-Shooting

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige

Freut ihr euch auf weitere Babybauchbilder von Julia und ihrem Nico? Klar, her damit! Nee, muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de