Bei Familie Wolf ist momentan so einiges los: Nicht nur, dass Maren (28) und Tobi erst Ende August zum ersten Mal Eltern geworden sind, für die YouTuber steht jetzt auch noch ein Umzug vor der Tür. Das Paar hat sich seinen größten Traum erfüllt und ein Eigenheim gebaut – und vor allem Tobi musste in dieser Zeit ordentlich mit anpacken und viel Zeit auf der Baustelle verbringen. Mittlerweile sind die Arbeiten am Haus fast alle erledigt – und Tobi nutzte die Gunst der Stunde zu einem ausgiebigen Vater-Sohn-Spaziergang.

Während Maren den Vormittag beim Arzt verbracht hat, schnappte sich ihr Mann den gemeinsamen Sohn, um mit ihm eine Runde durch die Stadt zu schlendern. "Also, das ist jetzt die erste Tour, die wir alleine machen und das jetzt schon knapp für ein Stündchen und das klappt alles ganz gut", brachte der Netzstar seine Community in einer Instagram-Story auf den neuesten Stand, während Lyan in der Trage vor Tobis Brust friedlich schlummert.

Gut, dass der Umzug in den kommenden Tagen geschafft sein wird und sich der Rheinländer dann wieder voll und ganz auf seine kleine Familie konzentrieren kann. Denn eigentlich hatten Maren und Tobi geplant, noch vor der Geburt des Babys einzuziehen. Dieser Plan war allerdings offensichtlich nicht aufgegangen.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Lyan Wolf

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf mit seinem Sohn Lyan, September 2020

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

