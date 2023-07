Maren und Tobias Wolf feiern ihren sechsten Hochzeitstag

Maren (31) und Tobias Wolf haben großen Grund zur Freude! Die YouTuber sind bereits seit 2012 ein Paar. 2020 krönten sie ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs: Ihr Sohn Lyan wurde geboren. Bereits drei Jahre zuvor haben sie sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Inzwischen liegt ihre Hochzeit sogar schon sechs Jahre zurück. Anlässlich ihres Ehejubiläums teilen Maren und Tobi nun rührende Posts!

Auf Instagram teilte Tobi ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er und Maren glücklich lächeln. "Hochzeitstag! Jetzt sind es sechs Jahre. Ich liebe dich", schrieb der Webvideoproduzent. Doch auch Maren meldete sich zu diesem Anlass zu Wort. Die Influencerin veröffentlichte ein Hochzeitsfoto und bekundete ihrem Gatten ebenfalls ihre Liebe.

In ihrer Ehe haben Maren und Tobias aber auch schwierige Zeiten durchgemacht. Vor gut zwei Jahren hatten sie offen über eine Krise berichtet. Dank einer Paartherapie haben sie sich aber wieder angenähert. "Wir haben uns schon fast um 180 Grad gedreht, was Streiten, Stresssituationen, Kommunikation untereinander angeht", hatten sie Anfang des Jahres in einem YouTube-Video verraten.

