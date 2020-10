Unter uns-Fans aufgepasst – sie macht bald die Südstadt unsicher! In den vergangenen Wochen hieß es für die Fans der Daily mehr als einmal: stark sein. Neben Alica Hubiak und Kai Noll (55) verabschiedete sich zuletzt auch Till-Darsteller Ben Ruedinger (44) vom Set. Zur Freude der Zuschauer wurden kurz darauf aber auch zwei Neuzugänge begrüßt. Während Constantin Lücke (41) seit einigen Wochen Bens Rolle spielt, ist auch Jonathan Elias Weiske (24) als Arzt Sebastian Hoffmann eingestiegen. Jetzt gibt es wieder frischen Wind: Auch Playmate Isabel Vollmer (35) gibt ihr "Unter uns"-Debüt.

In einem RTL-Interview verkündet die Blondine, sich riesig auf ihren Einstieg zu freuen und deutet an, dass ihre Figur es faustdick hinter den Ohren habe. "Viel darf ich noch nicht verraten. Ich spiele die Rolle der Monika, und ich werde die Schillerallee ordentlich aufmischen", meint sie. In den ersten Szenen, die im November ausgestrahlt werden, ist zu sehen, wie Monika bei Huberbau auftaucht. Dort wird sie von Britta (Tabea Heynig, 50) und Ringo (Timothy Boldt, 29) eher mäßig begeistert begrüßt. Was genau hinter ihrem Besuch bei dem Bauunternehmen steckt, werden die Zuschauer aber wohl erst in einigen Wochen erfahren.

Vielen Fans dürfte die 35-Jährige nicht nur von ihrem freizügigen Playboy-Posing bekannt sein – sie ist auch erfahrene Seriendarstellerin. Bei Freundinnen – Jetzt erst recht spielte sie die Britta Roth. Außerdem stand sie in der Vergangenheit unter anderem schon mit Til Schweiger (56) für "Klassentreffen 1.0" vor der Kamera.

Anzeige

MG RTL D / Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast, August 2018

Anzeige

Instagram / isabelvollmer Serienstar Isabel Vollmer

Anzeige

Instagram / isabelvollmer Isabel Vollmer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de