Diese Nachricht wird Sarah Lombardis (27) Fans den Tag versüßen! Mit Ausnahme ihrer Hitsingle "Te Amo Mi Amor" war es zuletzt musikalisch eher ruhig um die DSDS-Finalistin von 2011. Stattdessen machte sie vor allem mit ihrem Liebesglück zu Kicker Julian Büscher (27) von sich reden. Doch jetzt möchte Sarah zurück in die Charts: Die Mutter eines Sohnes bringt endlich wieder einen neuen Song raus!

Schon am Freitag wird es Sarahs neueste Produktion auf die Ohren geben. Auf Facebook veröffentlichte sie jetzt das Cover des Tracks mit dem Titel "Zoom". Total lässig sitzt die 27-Jährige darauf auf einem Sportwagen und strahlt in die Kamera. In welche musikalische Stilrichtung die Single geht, verriet die Beauty nicht. Das Interesse ihrer Follower geweckt hat Sarah mit dem Bild aber auf jeden Fall. "Das Foto ist schon mal toll, jetzt noch abwarten auf das Lied. Viel Erfolg", reagierte zum Beispiel ein User auf die Ankündigung.

Gerüchten zufolge hat die Sängerin aber nicht nur wegen der Veröffentlichung ihres neuen Songs Grund zur Freude. Gemeinsam mit Julian genießt Sarah gerade einen Liebesurlaub auf den Malediven. Vor einigen Tagen soll der Fußballer ihr dort sogar einen Heiratsantrag gemacht haben.

