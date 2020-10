Vor zehn Jahren überzeugte Pamela Falcon alle! In der ersten Staffel von The Voice of Germany machte die Sängerin mit ihrem Auftritt alle Coaches sprachlos und galt als absolute Favoritin. In den Battles schied sie jedoch überraschend gegen ihren Konkurrenten Percival (55) aus. In der kommenden Staffel der Castingshow möchte die New Yorkerin nun noch einmal zeigen, was sie zu bieten hat. Jetzt verriet sie, wieso sie diese zweite Chance nutzt.

Während einer "The Voice"-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, schwärmte die Brünette noch immer über die damalige Erfahrung. "Das war auf jeden Fall ein Highlight meiner ganzen Karriere", erinnerte sie sich. Es sei ein wunderschönes Abenteuer und gleichzeitig ihr erster großer Fernsehauftritt gewesen. Sogar den Auftritt mit Percival, der zu ihrem Ausscheiden führte, habe sie in guter Erinnerung. Über die erneute Teilnahme sagte die Musicaldarstellerin: "Ich glaube an zweite Chancen."

Zum zehnjährigen Jubiläum von "The Voice" dürfen ehemalige Kandidaten als sogenannte "All Stars" noch einmal antreten. In der vergangenen Staffel der australischen Version der Show funktionierte dieses Prinzip bereits erfolgreich. Chris Sebastian, der 2012 bereits im Viertelfinale ausgeschieden war, kämpfte sich dort schließlich bis an die Spitze und wurde als Sieger gekürt.

