Das gab es bisher noch nie bei The Voice of Germany! Für die kommende Jubiläumsstaffel haben sich die Macher der Musikshow ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Zum Beispiel suchen dieses Mal gleich sechs Coaches nach den größten Talenten – und auch die Zuschauer können in Staffel zehn über den Verlauf entscheiden. Wie jetzt bekannt wurde, soll es noch ein weiteres Novum geben: In den neuen Folgen bekommen ehemalige Kandidaten eine zweite Chance!

Wie ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann auf einer Pressekonferenz bekannt gab, bei der auch Promiflash anwesend war, können sich die Zuschauer in der Jubiläumsstaffel auf einige bekannte Gesichter freuen. Insgesamt zehn sogenannte All Stars werden erneut auf der "The Voice"-Bühne ihr Glück versuchen: "All Stars sind Musikerinnen und Musiker, die in irgendeiner Staffel der letzten Jahre schon mal da waren und auch teilweise relativ weit gekommen sind. Und die uns noch mal beehren und noch mal mitmachen und sich noch mal diesem Moment stellen", erklärte Daniel Rosemann. Die Rückkehrer treten dabei unter denselben Bedingungen an wie alle anderen Mitstreiter – eine Sonderbehandlung für "The Voice"-Veteranen gibt es also nicht.

Zwei der All-Star-Kandidaten sind bereits bekannt. Unter anderem möchte Pamela Falcon noch einmal versuchen, "The Voice of Germany" zu werden. Die Sängerin aus der ersten Staffel ist vielen Fans wohl vor allem noch für ihre Version von "Purple Rain" in Erinnerung geblieben. Außerdem wird auch Alex Hartung noch einmal antreten. Er begeisterte das Publikum 2014 als allererster Rapper in der Show-Geschichte.

© ProSieben / Richard Hübner Mark Forster, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

© ProSieben / Richard Hübner Die "The Voice of Germany"-Coaches 2020

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Mara Bergmann und Pamela Falcon bei den International Film Awards NRW, 2016

