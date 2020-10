Jan Leyk (36) trotzt dem Alterungsprozess! Schon vor einigen Wochen verriet der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller, dass er sich derzeit nicht sonderlich wohl in seiner Haut fühlt. Seine Kondition habe stark nachgelassen und er plante bereits, sich zukünftig wieder vermehrt seiner Fitness zu widmen. Doch ist sein Unwohlsein vielleicht gar nicht nur der Figur geschuldet? Hadert er etwa mit dem Älterwerden? Denn darauf hat Jan offenbar überhaupt keine Lust. Im Netz schummelt sich der Schauspieler ganze zehn Jahre jünger.

An seinem heutigen Geburtstag teilt der Influencer ein Festtagsfoto von sich auf Instagram und betitelt es mit der Zahl "26". Doch aufmerksamen Fans dürfte dabei direkt auffallen, dass Jan eigentlich schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Der Tattoo-Liebhaber, der auf der Aufnahme die Kerzen auf seinem Kuchen auspustet, feiert in Wirklichkeit schon seinen 36. Geburtstag. Die Altersflunkerei kommt aber zumindest bei seiner Community gut an. Die User witzeln unter dem Posting fleißig mit. "Herzlichen Glückwunsch zur geistigen 26 und zur optischen 46, macht in der Mitte 36, passt!", schreibt ein Follower.

Doch von wem stammen eigentlich die Geburtstagstorte und der Herzchen-Ballon? Hinter diesen Ehrentagsgeschenken dürfte wohl die Liebste des TV-Stars stecken. Von seiner Freundin schwärmte Jan zuletzt immer wieder im Netz. "#meineperle", kommentierte er im Sommer ein Pärchenfoto der beiden.

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk, TV-Bekanntheit

Instagram / jan_leyk_official TV-Star Jan Leyk

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk und seine Freundin

