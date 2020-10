Endlich zeigt sich Ed Sheeran (29) seinem Nachwuchs! Erst Anfang September überraschte der Sänger seine Fans mit der Nachricht, dass die Spekulationen stimmen und er tatsächlich Papa geworden ist. Der "Shape of You"-Interpret und seine Frau Cherry Seaborn (28) sind stolze Eltern eines kleinen Mädchens geworden, dem sie den Namen Lyra Antarctica gaben. Über einen Monat nach der frohen Botschaft wurde der Musiker jetzt erstmals mit seinem Töchterchen gesichtet!

In London haben Paparazzi Ed und sein Neugeborenes auf dem Weg zum Auto des Chartstürmers fotografiert. Zu sehen ist der "Perfect"-Hitmacher, wie er versucht, gleichzeitig eine Babyschale mit Lyra darin, eine große Wasserflasche, ein Tablet und Kopfhörer zu tragen. Es scheint fast so, als ob der frischgebackene Papa alle Hände voll zu tun hat. Wohin der Brite unterwegs war, das ist allerdings unklar.

Vielleicht fuhr der 29-Jährige in sein Aufnahmestudio in der britischen Metropole, um an seinem nächsten Album zu tüfteln. Denn sein sechstes "No.6 Collaborations Project" erschien vor über einem Jahr. Ob er wirklich neue Songs schreibt, bleibt wohl vorerst mit Spannung abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran mit Cherry Seaborn

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran auf einem Konzert in Perth im März 2018

Anzeige

Fred Duval / MEGA Ed Sheeran im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de