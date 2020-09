Prince Charming gegen Bachelor in Paradise! Heute lief die zweite Folge der aktuellen Staffel von Promi-Boxen auf Sat.1. Nach Filip Pavlovic (26) und Paul Janke (39), Giulia Siegel (45) und Yvonne König (49), Ennesto Monte und Domenico De Cicco (37), standen sich auch Sam Dylan (29) und Serkan Yavuz (27) im Ring gegenüber. Die beiden verbindet eine tiefe Abneigung für einander. Doch welcher der ehemaligen TV-Dater konnte sich am Ende durchsetzen?

Bei Battle vier ging der Boyfriend von Carina Spack (24) als Sieger hervor. Wegen seiner körperlichen Überlegenheit galt er schon im Vorfeld als Favorit. Doch trotz der unfairen Voraussetzungen blieb der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat sehr lange stehen. Sam nahm das Training mehr oder weniger ernst – laut eigenen Aussagen machte er den TV-Kampf, weil er eine ordentliche Gage geboten bekommen hat. Die Summe muss sich ja wirklich gelohnt haben.

Die ersten beiden Runden des Abends waren sehr kurz. So schlug Filip seinen Gegener Paul gleich in Runde eins K.O.. DJane Giulia prügelte ebenfalls in der ersten Runde so auf Yvonne ein, dass die Sänger-Gattin sogar umgehend freiwillig aufgab.

ProSieben/Willi Weber Serkan Yavuz, TV-Sternchen

ProSieben/Willi Weber Sam Dylan, TV-Star

ProSieben/Willi Weber Sam Dylan und Serkan Yavuz bei Promiboxen 2020

