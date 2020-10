Prinz Harry (36) muss sich vorgekommen sein, als versinke die Welt im totalen Chaos! Der Royal setzt sich seit Jahren für Projekte rund um das Thema psychische Gesundheit ein. Privat hat er seine Emotionen allerdings lange Zeit unterdrückt – mit heftigen Konsequenzen. Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) starb 1997 bei einem Autounfall, die öffentliche Trauer habe dem damals Zwölfjährigen schwer zugesetzt. Wie jetzt noch einmal in der neuen Biografie "Battle Of Brothers" aufgegriffen wird, stand Harry deshalb mehrfach kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

In einem Interview mit The Telegraph gab Harry 2017 Einblicke in sein Seelenleben. Demnach habe der Tod seiner Mutter dazu geführt, dass er seine Gefühle in den anschließenden 20 Jahren meist unterdrückte. Wenn die Emotionen sich dann doch mal ihren Weg an die Oberfläche bahnten, nahm das bedrohliche Ausmaße für Harrys Seele an: "Ich war wahrscheinlich mehrmals kurz vor einem völligen Zusammenbruch, wenn alle Arten von Trauer, Lügen und Missverständnissen auf mich hereingeprasselt sind."

Das habe auch seine damalige Partnerin Cressida Bonas (31) zu spüren bekommen, mit der er zwei Jahre lang liiert war, wie der "Battle Of Brothers"-Autor Robert Lacey zusammenfasst: "Cressida erzählte ihren Freunden, dass Harry eine Neurose wegen der Medien habe. Er soll sich über lauernde Paparazzi beschwert und geschimpft haben, auch wenn in dem Moment gar keine Fotografen in der Nähe waren." Sein Bruder William (38) habe ihn schließlich dazu gebracht, eine Psychotherapie zu beginnen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2020

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Getty Images Cressida Bonas im Juni 2019

