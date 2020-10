Tommy Lee (58) schilderte jetzt, wie unfassbar ausufernd sein Alkoholkonsum vor seinem bislang letzten Klinikaufenthalt war. Der Drummer der Glam-Metal-Band Mötley Crüe hat in seiner Karriere schon etliche Party-Exzesse hinter sich gebracht. Viele Male hat er sich deswegen auch schon in Entzugskliniken begeben, das letzte Mal 2019, als der Musiker nach insgesamt vier Jahren rückfällig wurde. Und im vergangenen Jahr erwischte es Tommy so richtig, wie er jetzt erzählt: Am Tag habe der Rocker mehrere Liter Wodka getrunken!

In einem neuen Video-Interview mit Yahoo Entertainment erinnert sich der Ex-Mann von Pamela Anderson (53) an den heftigen Rückfall: "Ich habe aus Langeweile getrunken. Nach dem Aufstehen habe ich für gewöhnlich einen Cocktail bestehend aus Wodka und einer Pipette voll mit Cranberrysaft oder Limonade gemixt." Dabei sei über den Tag verteilt eine unglaubliche Menge Alkohol zusammengekommen, wie der in Athen geborene Schlagzeuger weiter preisgibt: "Ich habe siebeneinhalb Liter am Tag getrunken. Keine Shots oder Gläser, sondern Maßkrüge voll. Das ist einfach vollkommen verrückt."

Nachdem Tommy diesen Konsum einige Zeit durchgehalten hatte, habe seine Ehefrau Brittany Furlan (34) ihn endlich zur Besinnung gebracht: "Sie hat zu mir gesagt: 'Baby, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel trinkt. Du machst mir Angst.' Sie war beunruhigt und das hat mir die Entscheidung erleichtert, mich in eine Entzugsklinik einzuweisen." Aber nicht nur mit seiner Partnerin hat er Glück – ein Arzt attestierte ihm schließlich hervorragende Leberwerte. "Ich muss ein Hufeisen im Hintern stecken haben! Ich habe wirklich Glück gehabt", ist er sich jetzt sicher und habe seit der Reha keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.

Anzeige

Getty Images Tommy Lee beim Glazer Palooza im Februar 2016

Anzeige

Getty Images Tommy Lee bei einer Pressekonferenz in L.A. im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de