Heidi Klum (47) zeigt ihre Töchter – und die bringen wohl ziemlich viel Modelpotenzial mit! Die Germany's next Topmodel-Chefin gibt sich im Netz in vielerlei Hinsicht recht offen. Was die Community aber nahezu nie zu Gesicht bekommt, sind Einblicke in den Familienalltag mit ihren vier Kids. Die Rasselbande hält das Topmodel strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender kam nun wohl das neueste Posting: Heidi teilte jetzt eine Boomerang-Aufnahme mit ihren Töchtern – und dabei fällt sofort auf, wie groß Leni (16) und Lou (11) mittlerweile sind!

Auf Instagram können die Fans der Laufsteg-Ikone nun den ganz besonderen Clip bewundern: Mit ihrem ältesten Nachwuchs Leni und Nesthäkchen Lou schwingt sie die Hüften hin und her. Während Leni in einer weißen Mom-Jeans das Handy in ihren Händen hält, zeigt die Jüngste im süßen rosafarbenen Rock das Peace-Zeichen in die Kamera. Und dabei lässt sich klar feststellen: Beide Mädels kommen in Sachen Figur ganz nach der Mama! "Wenn deine Mädels fast genauso groß sind wie du", schrieb Heidi dazu.

Während man Lou bisher kaum in voller Pracht sah, drückt Heidi bei der älteren Leni immer öfter ein Auge zu. Die 16-Jährige tauchte in den vergangenen Wochen immer mal wieder in den Storys des Topmodels auf – mal bei einer gemeinsamen Spritztour, mal bei dem Versuch bei einer gemütlichen Familienfeier eine Weinflasche zu öffnen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2020

