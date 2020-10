Bei Janine Pink (33) hat sich einiges getan, seit sie im vergangenen Jahr die siebte Staffel von Promi Big Brother gewonnen hat! Die sympathische Sächsin kennen ihre Fans als schlagfertige Frau, die auch im TV kein Blatt vor den Mund nimmt. Genau dieser Mund scheint sich in den vergangenen Monaten aber irgendwie verändert zu haben – und nicht nur der: Die Follower der 33-Jährigen sind sich angesichts Janines neuestem Social-Media-Foto gar nicht sicher, wen sie vor sich haben!

"Du hast dich total verändert!", stellen die Fans in den Kommentaren unter einem Instagram-Bild von Janine verdutzt fest. Und tatsächlich sehen die Gesichtszüge der gebürtigen Leipzigerin anders aus. Die Veränderungen fallen den Usern allerdings nicht unbedingt negativ auf – im Gegenteil, die ehemalige Köln 50667-Darstellerin wird sogar schon mit einem internationalen Star verglichen: "Du siehst jetzt aus wie Jennifer Lopez (51)!" Sicherlich nicht das schlechteste Kompliment.

Klar ist jedoch auch, dass an Janines Aussehen ein Beauty-Doc beteiligt war. Im vergangenen Mai verriet die ästhetische Chirurgin Frau Dr. Buschmann gegenüber Promiflash, dass sie der Laiendarstellerin Hyaluron unter anderem in die Kieferpartie und Nasolabialfalte injiziert hat – und auch den Fältchen auf der Stirn und in der Tränenrinne mit Botox den Garaus gemacht hat.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im August 2020

privat Janine Pink und Frau Dr. Buschmann

