Demi Lovato (28) zeigt sich selbstbewusster denn je! Hinter der Disney-Bekanntheit liegen immerhin nicht nur gute Zeiten. 2018 machte sie mit einer lebensbedrohlichen Drogenüberdosis Schlagzeilen, viele Jahre zuvor kämpfte sie bereits jahrelang gegen eine Essstörung. Mittlerweile scheint es Demi gesundheitlich aber endlich rundum gut zu gehen: Sie betonte nun sogar ganz klar, wie glücklich sie mit ihrer aktuellen Figur sei.

Auf Instagram teilte Demi nun ganz schön heiße Schnappschüsse von sich. Dazu schmiss sich die Brünette in ein knallenges Oberteil, das gut erahnen lässt, dass sie den BH einfach mal weggelassen hat. Zu den sexy Aufnahmen gab es aber auch wichtige Worte von der Sängerin: "Fun Fact: Ich hatte nie Brüste, bis ich anfing, das zu essen, was ich wollte." Sie habe ihre kleinen Brüste immer gehasst, aber nun endlich die Oberweite, die sie immer wollte. "Lasst uns das allen eine Lehre sein: Unsere Körper machen das, was sie machen sollen, wenn wir einfach aufhören, zu versuchen, das zu kontrollieren, was sie für uns machen. Oh, diese Ironie", stellte Demi abschließend fest.

Klar, dass die Fans von diesem sexy-positiven Posting hin und weg sind. Und auch unter der A-Prominenz hat Demi viele Befürworter: "Du machst das alles großartig, Süße, wir lieben dich", schrieb Sängerin Bebe Rexha (31). Und auch Stimmwunder Christina Aguilera (39) meldete sich mit einem "Jaaa" samt Herzchen-Emojis zu Wort.

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei einem Auftritt im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de