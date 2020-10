Die letzten Monate waren für Ex-Bachelor-Girl Janine Christin Wallat (25) nicht leicht. Erst vor Kurzem wurde ihre Hündin Mercedes auf offener Straße von einem Pitbull angegriffen. Seitdem leidet die TV-Schönheit unter regelmäßigen Panikattacken. Zu allem Überfluss musste sie sich jetzt auch noch einer kleinen Operation unterziehen. Aber all das hat sie nicht davon abgehalten, einen neuen Look zu präsentieren. Janine begeistert ab sofort mit dunkelbraunen Haaren!

Auf Instagram überraschte die Hobby-Sängerin nun auf zwei Fotos mit ungewohnt dunkler Mähne. Bereits im Mai erregte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin mit einem Haarfarben-Wechsel Aufsehen auf Social-Media. Damals ging die Schönheit von einer blonden Mähne zu einer brünetten Variante über. Die Typveränderung kam bei ihren Followern richtig gut an. In der Kommentarspalte schwärmten sie für ihren neuen Look. Jetzt entschied sie sich aber dafür, noch einen Farbton dunkler zu gehen.

Auf ihre OP, die sie in ihrer Instastory kurzzeitig erwähnt, möchte die 25-Jährige allerdings nicht weiter eingehen. Entwarnung gibt die Beauty trotzdem. "Es ist auf jeden Fall nichts Dramatisches und nicht der Rede wert", beruhigt sie ihre Follower.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christine Wallat im Oktober 2020

Instagram / janine_christin_wallat Mercedes, der Hund von Bachelor-Babe Janine Christin Wallat

privat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

