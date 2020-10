Ist Michelle Trachtenberg (34) etwa längst weg vom Singlemarkt? Die Schauspielerin wurde durch Filme wie "Die Eisprinzessin" oder "Inspektor Gadget" berühmt. Auch in Serienhits wie Gossip Girl, "Mercy" und "Sleepy Hollow" war sie zu sehen. Über das Privatleben der Beauty ist jedoch nicht viel bekannt – besonders in Sachen Partnerschaft hüllt sich Michelle normalerweise in Schweigen. Nun wurde bekannt: Die 34-Jährige soll bereits seit Längerem in einer Beziehung sein.

Wie mehrere Quellen gegenüber US Weekly bestätigten, soll der Glückliche Jay Cohen heißen und Michelles Talentagent sein. Gerade erst frisch verliebt sollen die beiden aber nicht mehr sein. "Michelle und Jay daten sich seit über einem Jahr", will ein Insider wissen. Kennengelernt haben die zwei sich offenbar bei The Gersh Agency, für die Jay arbeitet. Seit 2014 steht die Brünette dort unter Vertrag.

Könnte es bei dem Paar möglicherweise sogar schon sehr ernst sein? Auf Instagram veröffentlichte Michelle jetzt ein Foto von sich mit einem XXL-Klunker. "Ich habe den Richtigen gewählt", kommentierte sie das Bild – machte dann aber deutlich, mit dem Post nur auf die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl aufmerksam machen zu wollen.

Getty Images Michelle Trachtenberg, 2017

Getty Images Michelle Trachtenberg. Schauspielerin

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg im Oktober 2020

