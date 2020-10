Kylie Jenner (23) ist offenbar schon total in Herbststimmung. Erst Anfang der Woche teilte die Influencerin niedliche Bilder von einem Bauernhof-Besuch mit ihrer kleinen Tochter Stormi (2). Die beiden waren dort gemeinsam mit Papa Travis Scott (29) auf der Suche nach dem perfekten Kürbis für Halloween. Im Netz veröffentlichte Kylie jetzt ein Video, in welchem sie mit ihrer kleinen Maus bunte Kekse für das Fest am 31. Oktober backt.

In dem YouTube-Video tragen Stormi und ihre Mutter die gleichen orangefarbenen Einteiler und backen voller Freude Plätzchen. Die Zweijährige hilft dabei mit, den Teig vorzubereiten und die fertigen Kekse zu dekorieren. Während die beiden Schönheiten die in Geist-, Fledermaus- und Kürbisformen ausgestochenen Leckereien mit bunten Perlen verzieren, fragt Kylie ihre Kleine, als was sie sich dieses Jahr verkleiden wolle. "Als Kürbis", antwortet Stormi, bevor sie sich noch einmal verbessert: "Nein, als Minion". Die 23-Jährige erklärt dann, dass sie und Travis sich ebenfalls als Minions verkleiden werden.

Das Jenner-Back-Tutorial hat nach nur knapp drei Tagen schon ganze neun Millionen Aufrufe. Vor einem Jahr hatte Kylie ein ähnliches Video gepostet, in welchem sie zusammen mit ihrer Tochter Plätzchen für Weihnachten gebacken hatte. Auch dieses Video kam bei den Fans damals super an – insgesamt wurde es bis zu 36 Millionen Mal angeklickt.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihr Vater Travis Scott im Oktober 2020

YouTube / Kylie Jenner Stormi Webster und Kylie Jenner im Oktober 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im September 2020

