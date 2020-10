Diese Kugel kann man wohl kaum noch verstecken! Es war eine große Überraschung: Kelly Rowland (39) ziert das neue Cover des Magazins Women's Health – mit Babybauch. Die Sängerin erwartet doch tatsächlich den zweiten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Mann Tim Weatherspoon. Jetzt präsentiert Kelly ihre Körpermitte zudem auch noch mal ganz privat – und ihre Babykugel ist schon ganz schön rund!

In ihrer Instagram-Story kann man Kelly nun beim Zähneputzen zusehen. Im bequemen Zweiteiler mit Leopardenprint filmt sie sich im Spiegel und zieht die Augenbrauen überrascht hoch. Das eigentlich Interessante an der Aufnahme: Unter ihrem Oberteil bahnt sich ihre überaus pralle Schwangerschaftsrundung den Weg nach draußen. "Ich kann diesen Bauch immer noch nicht fassen", schreibt sie zu der privaten Momentaufnahme.

Nicht nur Kelly selbst ist in größter Vorfreude – auch ihr enges Umfeld fiebert mit. Tina Knowles (66), die Mutter ihrer einstigen Destiny's Child-Kollegin Beyoncé (39), zeigte sich unter ihrem Verkündungs-Posting völlig begeistert: "Ich freue mich so, dass du es heute bekannt gibst. Es war so schwer, diese aufregenden Neuigkeiten geheim zu halten", lauteten die lieben Zeilen ihrer langjährigen Vertrauten.

Kelly Rowland im Oktober 2020

Kelly Rowland und Tim Weatherspoon im Jahr 2017

Tina Knowles 2019 in Los Angeles

