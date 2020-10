Sara Kulka (30) wagt ein haariges Make-over! Keine Frage, auch acht Jahre nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel überzeugt sie nach wie vor mit ihrer makellosen Optik: An ihrer schlanken Silhouette, ihrer reinen Haut und dem strahlenden Lächeln hat sich bis heute kaum etwas verändert. Auch ihrer blonden, langen Mähne ist Sara stets treu geblieben – bis jetzt! Die Influencerin präsentiert sich nun in einem völlig neuen Look.

Auf Instagram teilte Sara Fotos, auf denen sie ganz schön verändert aussieht: Die 30-Jährige strahlt mit langen, glatten, rötlichen Haaren in die Kamera. Und nicht nur in Sachen Farbe wagte sie etwas Neues: Sie ließ sich kurzerhand auch einen fransigen Pony schneiden. Die Fans sind von dem Endergebnis absolut begeistert. "Das ist heiß", lautet ein Kommentar. "Schöne Herbstfarbe steht dir unglaublich gut", schwärmt eine andere Userin.

Offenbar ist das aber nur eine Übergangslösung – denn Sara konnte den vorherigen, unabsichtlichen Gelbstich in ihrem Blondton nicht mehr ertragen: "Und, ungewohnt? Ich feiere die Farbe ja! Ich bin total happy. Aber gewöhnt euch nicht dran. Das bleibt nicht lange so", kündigte sie in ihrer Instagram-Story an.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Mai 2020

