Bastian Schweinsteiger (36) gewährt einen neuen Einblick in sein Privatleben! Im Netz teilt der ehemalige Fußballprofi regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Alltag: beim schweißtreibenden Work-out, einer Golf-Session oder dem Kauf von Blumen – oftmals bekommen die Fans des Ex-Kickers auch seine Frau Ana (32) zu Gesicht. Jetzt überraschte der einstige Profisportler seine Community allerdings mit einem anderen Familienmitglied: Basti postete ein Selfie mit seinem Vater Alfred!

Via Instagram veröffentlichte Bastian vor wenigen Stunden einen eher seltenen Anblick: Er posiert mit seinem Papa vor der Kamera. "Ich sende euch die besten Grüße und einen guten Start ins Wochenende", schrieb der 36-Jährige. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen blicken die beiden Männer bei strahlendem Sonnenschein in die Linse. Das Duo lässt es sich offenbar an einem See gut gehen. Im Hintergrund sind auch Berge zu sehen.

Mit seinem Gruß zum Wochenende traf Basti bei seinen Fans offensichtlich voll ins Schwarze: "Was für ein schönes Bild. Hoffe, ihr genießt die freien Tage!" und "Ihr beiden gebt zusammen ein super Team ab!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

