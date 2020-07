Bastian Schweinsteiger (35) hält mit süßen Aufmerksamkeiten seine Ehe frisch! Genau vor vier Jahren haben der Ex-Profi-Fußballer und seine Partnerin Ana Ivanovic (32) in Venedig geheiratet. Verliebt wie am ersten Tag präsentiert sich das Pärchen nach wie vor in den sozialen Netzwerken und zelebriert seine Liebe. Jetzt wollte der Sportler seiner Herzallerliebsten offenbar zum Hochzeitstag eine ganz besondere Freude machen: Dabei fragte er kurzerhand einfach seine Follower, welcher Blumenstrauß ihre erste Wahl wäre!

"Auf der Suche nach einer kleinen Überraschung für Ana. Welche Blumen gefallen euch am besten?", fragte der ARD-"Sportschau"-Experte auf Instagram. Auf dem Pic präsentierte sich Schweini knackig gebräunt mit blonder Mähne vor einem bunten Blumenmeer. Bei den vielen Rosen und Tulpen in knalligen Farben dürfte dem Ex-Kicker die Auswahl sichtlich schwerfallen. "Nimm alle", empfahl ihm ein User scherzhaft. "Ich persönlich mag am liebsten Pfingstrosen zur Zeit", bekam der Fußball-Weltmeister von 2014 von einem seiner weiblichen Fans gesagt.

Für welches Bouquet sich Basti im Endeffekt entschieden hat, ist noch unklar. Wie letztes Jahr an ihrem Hochzeitstag dürfte sich seine kleine Familie nach wie vor am meisten über ihr Zusammensein freuen. "Ich kann gar nicht glauben, dass es schon drei Jahre sind. Ich freue mich schon auf die vielen weiteren Jahre, die kommen werden", schwärmte Ana vor einem Jahr auf Instagram von ihrem Liebsten.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger im Jahr 2020

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Jahr 2016

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Jahr 2015



