In Das Sommerhaus der Stars geraten die Youtuberin Lisha und die Bachelor-Zweitplatzierte Evanthia Benetatou (28) immer wieder aneinander. Doch in der achten Folge schien es kurz, als würde es plötzlich eine Art Waffenstillstand zwischen den beiden Rivalinnen geben: Eva gratulierte der Partnerin von Lou zum Sieg in der letzten Challenge. Und Lisha wollte aus taktischen Gründen nett zu der Brünetten sein. Doch Pustekuchen: Schon in der nächsten Episode knallt es zwischen den beiden Reality-TV-Sternchen heftigst!

Das verrät zumindest der Teaser für die kommende Sommerhaus-Folge. Um was es bei dem Zoff geht, wird zwar nicht gezeigt – doch die Sätze, die Lisha an Eva richtet, machen deutlich: Es geht ziemlich zur Sache. "Rede anständig mit mir. Denkst du, hier sitzt ein Opfer?" und "Du hast mir gar nichts zu sagen. Halt die Fresse. Du wurdest gefi**t und stehen gelassen. Und das ist dein größtes Problem!", hört man die Youtuberin schimpfen. Zusätzlich sieht man Eva, die sich bei ihrem Verlobten Chris ausheult: "Lou hat gesagt, ich wäre asozial."

Aber wie kam es überhaupt zu der Feindschaft der zwei Sommerhaus-Bewohnerinnen? Sie habe den Streit nicht angefangen, stellte Lisha gegenüber Promiflash klar. "Aber ich lasse mir von niemandem auf der Nase herumtanzen. Auch nicht von einer Wannabe-Prinzessin. Sie fing an herumzuschreien, falsche Behauptungen aufzustellen und irgendwann ist dann auch bei mir Schluss", erklärte sie.

Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Lou und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

