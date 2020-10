Na, wenn das nicht mal ein trendy Mutter-Tochter-Duo ist! Natalie Portman (39) hält ihre beiden Kinder bestmöglich aus der Öffentlichkeit heraus. Der Schauspielerin und ihrem Mann Benjamin Millepied (43) ist es wichtig, dass ihr Nachwuchs so normal wie möglich aufwächst. Dazu gehören auch bodenständige Shoppingausflüge. Bei ihrem jüngsten Einkaufsbummel schlenderten die Beauty und ihre Tochter Amalia (3) nicht nur ganz entspannt zwischen den Kleiderständern hindurch, sondern vor allem auch superstylish!

Kurz vor Beginn ihrer Dreharbeiten für "Thor: Love and Thunder" nahm Natalie sich jetzt noch einmal Zeit für ihre Liebsten. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter ging es auf einen Markt in Byron Bay, Australien. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Benjamin im legeren Outfit, während seine Frauen sich mächtig in Schale geworfen haben: Die Oscar-Preisträgerin trägt ein langes Boho-Kleid mit bunten Blumenstickereien und auch Amalia steht offenbar auf Farben: Die Dreijährige ist in pinke Schuhe, farblich passende Cap sowie ein hellblaues Dress mit Tiermotiven gekleidet.

Dabei war der Shopping-Trip wohl ein voller Erfolg! Weitere Bilder zeigen Amalia mit einer anderen Kopfbedeckung und auch Natalie trägt plötzlich einen Hut auf dem Kopf. Der 39-Jährigen scheint der Mutter-Tochter-Look zu gefallen – glücklich strahlt sie auf den Fotos ihr Kind an.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei den Oscars 2020

BG015/Bauergriffin.com / MEGA Benjamin Millepied und Natalie Portman mit ihrer Tochter Amalia, August 2019

Getty Images Natalie Portman, November 2019

