Jane Fondas (82) Aerobic-Work-out ist jedem, der die 1980er-Jahre miterlebt hat, ein Begriff. In farbenfrohen Bodysuits animierte das frühere Model damals die Massen zum Sport und zur Gewichtsabnahme. Darüber hinaus engagierte sie sich schon früh politisch und setzt sich bis heute für Menschenrechte ein. Aus aktuellem Anlass hat sich die Schauspiel-Legende jetzt Vanessa Hudgens (31) geschnappt, um mit einem neuen Aerobic-Clip zur Wahlteilnahme in den Vereinigten Staaten aufzurufen.

Das Video beginnt mit einer sportlich gekleideten Jane Fonda, die den Zuschauern erklärt, um was es in dem heutigen Kurs gehen soll. Unter dem Motto "Exercise Your Right To Vote" (zu deutsch: Gebrauche dein Recht zu wählen), erinnert die 82-Jährige jetzt an die Wahlteilnahme in ihrer Heimat. Dabei zeigt sie ihre typischen Aerobic-Übungen und motiviert gemeinsam mit Vanessa Hudgens zum Sport und zur Wahlbeteiligung. Die High School Musical-Beauty überzeugt in dem kurzen Clip vor allem mit ihrem farbenfrohen Outfit und ihrer positiven Energie.

Aber nicht nur Vanessa ist in dem witzigen Video zu sehen. Auch Promis wie Neu-Mama Katy Perry (35) und Basketball-Legende Shaquille O'Neal (48) rufen sportlich zum Wählen auf. Katys Aufmerksamkeit liegt dabei aber eher auf einem Schokoriegel, als auf den Fitnessübungen der Trainerin.

Getty Images Jane Fonda im Jahr 2019 bei den Glamour Women Of The Year Awards in New York

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im Oktober 2020

Getty Images Katy Perry im August 2019 in Los Angeles

