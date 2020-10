Ashley Cain ist seit Mitte August Vater einer kleinen Tochter. Das Mädchen hört auf den Namen Azaylia und ist der ganze Stolz des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten und seiner Freundin Safiyya Vorajee. In den vergangenen Wochen postete der Brite immer wieder Bilder mit seinem Baby im Netz – und dort macht er nun sehr traurige Nachrichten öffentlich: Zwei Monate nach der Geburt diagnostizierten die Ärzte bei Azaylia Leukämie.

"Das traurigste, schrecklichste und herzzerreißendste Erlebnis, das ich jemals durchleben muss. Ich habe erfahren, dass meine wunderschöne Tochter Azaylia Diamond Cain eine sehr seltene und aggressive Form von Leukämie hat", offenbart der ehemalige Fußballprofi auf Instagram. Der Vater postet Clips mit seinem Kind, das an Schläuche angeschlossen in einem Krankenhausbettchen liegt. Doch trotz der Umstände verliert Ashley nicht den Mut – das macht er auf seinem Kanal deutlich: "Sie ist ein kleine Kriegerin, sie kämpft und wir kämpfen auch!"

Safiyya äußert sich ebenfalls zu dem Schicksalsschlag: "Dieser Weg wird schwer werden, Süße, aber ich setze meine Hoffnung in dich, mein kleines Mädchen. Du bist eine Kämpferin." Sie sehe ihrer Tochter zwar an, wie erschöpft sie angesichts ihrer Krebserkrankung sei, wisse aber gleichzeitig auch, wie stark sie ist.

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und Azaylia

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee, Azaylia und Ashley Cain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de