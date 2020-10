So vielfältig ist Emma Roberts (29) Umstandsmode! Ende August hatte die Schauspielerin die süßen Neuigkeiten öffentlich gemacht: Sie ist schwanger – und erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Garrett Hedlund (36) das erste Kind. Nachdem sie ihren Babybauch anfangs noch versteckt hatte, präsentiert sie ihn mittlerweile superstolz in der Öffentlichkeit. Zuletzt zeigte sie ihre Mama-Kurven in einem superlässigen Jeans-Look. Doch Emma kann auch anders: Jetzt wurde die werdende Mutter in einem süßen mädchenhaften Outfit gesichtet!

Paparazzi lichteten die 29-Jährige am Sonntag in Malibu ab, als sie gemeinsam mit ihrem Freund aus einem Restaurant kam. Für ihr Date hatte Emma sich besonders hübsch gemacht: Die Blondine trug eine weiße Babydoll-Bluse mit schwarzen Schleifen – und kombinierte dazu eine elegante schwarze Schlaghose sowie dazu passende Slipper aus Leder und eine kleine Handtasche. Garrett hingegen war eher leger gekleidet: Er wählte eine schlichte Kombination aus Jeans, T-Shirt, Karohemd und Strickmütze.

Der Tag hatte recht aufregend für das Paar begonnen. Wie The Sun berichtet, wurden die beiden am Morgen Zeugen eines Motorradunfalls: Garrett soll direkt zu dem verletzten Biker gerannt sein, um ihm seine Hilfe anzubieten – und bei ihm geblieben sein, bis Hilfe eingetroffen ist. Wie es dem Unfallopfer mittlerweile geht, ist nicht bekannt.

Snorlax / MEGA Emma Roberts und ihr Freund Garrett Hedlund in Malibu

Snorlax / MEGA Emma Roberts und ihr Freund Garrett Hedlund

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

