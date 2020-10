Emma Roberts (29) kann sich als Schwangere wirklich sehen lassen! Ende August bestätigte die Schauspielerin, was viele schon vermutet hatten: Sie ist schwanger – und erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Garrett das erste Kind! Schon vorab war die hübsche Blondine mit einem verdächtig runden Bauch gesichtet worden. Inzwischen ist ihre kugelrunde Körpermitte auch wirklich nicht mehr zu übersehen. Doch das macht nichts, denn: Emma weiß ganz genau, wie man auch mit Babybauch stylishe Outfits hinbekommt!

Paparazzi lichteten die werdende Mutter am Dienstag in Los Angeles ab. Dort erledigte die Hollywood-Aktrice zwar offenbar nur ein paar Erledigungen, doch auch zu diesem Anlass warf sich Emma in einen supercoolen Look: Die 29-Jährige trug einen lässige Denim-Kombi aus einer weiten Bluse plus Mom-Jeans – die sie mit einem Paar schwarzer Schlappen und einer kleinen Handtasche in derselben Farbe kombinierte. Ihre Haare saßen in einem lockeren Zopf und ihr Gesicht verbarg sie hinter einer Sonnenbrille sowie einem Mund-Nasen-Schutz.

Zuletzt schien die Mami in spe vor allem auf süße Mädchen-Outfits zu setzen. Nachdem sie ihre Schwangerschaft in einem hübschen Sommerkleid verkündet hatte, präsentierte sie ihren Bauch vor wenigen Tagen ganz stolz in einem pinken Polka-Dot-Dress. Welche Variante gefällt euch besser an Emma: Süß oder cool? Stimmt ab!

Anzeige

P&P / MEGA Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Snorlax / MEGA Emma Roberts in Los Angeles

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Welchen Kleidungsstil findet ihr schöner an der schwangeren Emma? Den coolen Look! Die süßen Outfits! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de