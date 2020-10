Die Stimmung in der Das Sommerhaus der Stars-Gruppe kippt! Eigentlich hatte sich gleich nach dem Einzug von Evanthia Benetatou (28) herauskristallisiert, welche Kandidaten in der RTL-Show an einem Strang ziehen: Denn gemeinsam mit Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) hatte sich auch beinahe der gesamte Rest der TV-WG gegen die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin verschworen. Seit der einstige Bachelor und seine Liebste das Haus verlassen mussten, scheint die Gruppe nun jedoch auseinanderzubrechen...

Dass Andreas Robens nach der vorletzten Nominierung plötzlich Kontakt zu seiner einstigen Erzfeindin Eva aufgenommen hat, nimmt ihm nicht nur seine Frau Caro übel – sondern vor allem seine Mitstreiter Lisha und Lou. Letzterer fühle sich von dem Paar verraten und erklärt: "Der hat sich von denen schon einlullen lassen. Ich glaube, die wollen Tim und Annemarie raus haben."

Das sieht seine Frau Lisha ganz ähnlich und kann mit der Situation offenbar kaum umgehen: "Für die dahinten habe ich auch keine Nerven mehr. Alles nur Fassade", beschwert sie sich über Andreas und Caro und ist sich sicher: "Und eines sage ich dir, wäre Andrej noch hier gewesen, wäre die Gruppe nie so auseinandergefallen. Nie! Das hätte er gar nicht zugelassen."

TV NOW Caroline und Andreas Robens mit Lou und Lisha, "Sommerhaus der Stars" 2020

TVNOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

TV NOW Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

