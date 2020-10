Michelle Hunziker (43) wird die Zuschauer schon bald durch eine neue TV-Show führen! In der Vergangenheit hatte die gebürtige Schweizerin unter anderem Deutschland sucht den Superstar und Wetten, dass..? an der Seite des Showmasters Thomas Gottschalk (70) moderiert. Und schon in Kürze dürfen sich ihre Fans auf ein weiteres Format mit der Blondine freuen: Michelle wird nämlich die Moderation dieser neuen Sat.1-Show übernehmen...

Die 43-Jährige wird ab dem 27. November freitagabends vier Liveshows des neuen Formats "Pretty in Plüsch" moderieren. In einem Gespräch mit Bild am Sonntag erzählt sie begeistert: "Ich habe große Lust dazu. Nachdem ich zuletzt sehr viel in Italien gemacht habe, freue ich mich über die neuen Shows in Deutschland und bin sehr gespannt, was wir da alles zu sehen und zu hören bekommen!"

Doch worum geht es in der Sendung? Prominente Kandidaten geben gemeinsam mit Puppen – unter denen Gesangsprofis stecken – Duette zum Besten. Die werden anschließend von den Juroren bewertet, zu denen unter anderem Sarah Lombardi (27) und Hans Sigl (51) zählen. Ob Letztere auch Michelle beurteilen werden – immerhin wird offenbar auch sie einen Song performen: "Für mich muss eine Entertainerin alles können, das heißt, sie muss auch tanzen und singen können", erklärt sie.

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Michelle Hunziker, Model

Getty Images Michelle Hunziker bei den Filmfestspielen in Venedig im September 2019

