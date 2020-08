DSDS trifft auf Der Bergdoktor! Im TV folgt aktuell ein neues Format aufs nächste. Nach der Sat.1-Show Promis unter Palmen legten RTL und RTL2 beispielsweise mit Kampf der Realitystars und Like Me I’m Famous nach. Jetzt steht bereits eine neue Sendung in den Startlöchern, die wieder bei Sat.1 zu sehen sein wird. Im Spätherbst wird "Pretty in Plüsch" ausgestrahlt. Mit dabei sind dann Sängerin Sarah Lombardi (27) und Schauspieler Hans Sigl (51).

Das Aushängeschild der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" und die einstige Zweitplatzierte aus Dieter Bohlens (66) Castingshow werden zu einem Dreier-Jurygespann gehören. Wie der Sender in einer Pressemitteilung verrät, werden bei dem Plüschkampf verschiedene Promi-Partner mit einem Puppencharakter auftreten und Zuschauer und Juroren von sich überzeugen müssen. Am Ende der ersten drei Live-Episoden scheidet jeweils ein VIP-Puppen-Duo aus – in der vierten und letzten Folge entscheidet sich, wer den Kampf gewonnen hat. Welcher Star als dritter Juror hinzustoßen wird, ist bisher nicht bekannt.

In Sachen Jury konnte Sarah zumindest schon Erfahrung sammeln. Bei Das Supertalent wechselte sie zuletzt die Seiten: Sie performte nicht auf der Castingshow-Bühne, sondern saß mit dem Poptitan und Bruce Darnell (63) am Bewertungspult. Auf die neue Herausforderung freut sie sich bereits: "Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen."

Anzeige

Getty Images Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

Anzeige

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi beim Nutella Pop-Up Café Opening in Hamburg, August 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de