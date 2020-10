Die Ehrentagssause gefiel dem Knirps von Rap-Superstar Drake (33) offensichtlich gut! Normalerweise zeigt der Musiker seinen einzigen Sohn nur äußerst selten in der Öffentlichkeit. Die spärlich gesäten Schnappschüsse von dem kleinen Adonis Graham machten in der Vergangenheit aber klar, dass das Kind von Geburt an stylische Klamotten trägt. Am Sonntag wurde der blonde Lockenkopf drei Jahre alt – und zu diesem Anlass ließ sich sein berühmter Papa nicht lumpen: Wie ein Foto im Netz zeigt, ließen es sich Vater und Sohn inmitten einer aufwendigen Geburtstags-Deko gut gehen!

Auf dem Bild, das der "Keep the Family Close"-Interpret auf Instagram veröffentlichte, halten sich Drake und Adonis offenbar im Anwesen des Bühnenstars in Toronto auf. Umgeben von schwarzen, weißen und silbernen Luftballons und Lichterketten grinsen die beiden um die Wette. "Kleiner, toller Kerl", schrieb der 33-Jährige dazu. Auch eine Familien-Reunion scheint es bei der Geburtstagsfeier gegeben zu haben: Auf einem weiteren Foto ist Drakes Mutter Sandi Graham zu sehen, wie sie ihren Enkel liebevoll umarmt.

Unklar ist noch, ob auch Adonis' Mama Sophie Brussaux zugegen war, als ihr kleiner Mann drei wurde. Auf Drakes Impressionen von der Sause ist das Model zumindest nicht zu sehen. Auf Social Media ließ es sich die gebürtige Französin aber nicht nehmen, Adonis zum Ehrentag zu gratulieren: "Heute vor drei Jahren habe ich dich nach 24 Stunden in den Wehen kennenlernen dürfen. Ich bin so stolz auf dich. Die Welt gehört dir!"

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / champagnepapi Drakes Sohn Adonis im September 2020

Instagram / sophieknowsbetter Adonis Graham im Oktober 2020

