Daniela Katzenberger (34) gibt einen pikanten Einblick, was ihre Unterwäsche betrifft! Dass die beliebte Blondine kein Blatt vor den Mund nimmt und schonungslos ausspricht, was sie denkt, ist mittlerweile bekannt. So sprach sie vor wenigen Wochen sogar darüber, wie sie ihrem Mann Lucas Cordalis (53) Signale sendet, wenn sie Lust auf Sex hat. Jetzt erfuhren ihre Follower auch, ob ihr Partner dann eher sexy Dessous oder gemütliche Unterwäsche erwarten darf. Was trägt Daniela lieber?

Ganz klar Stringtangas! Auf Instagram stellte sich die Mutter einer Tochter einer Entweder-Oder-Fragerunde ihrer Fans. Auf die Frage "Tanga oder bequemer Schlüpfer" antwortete Dani mit einem Schnappschuss, auf dem sie einen heißen, knappen Tanga trägt. Die 34-Jährige steht also offenbar eher auf knappen Stoff untenrum. Das führte ihre Anhängerschaft zu der Frage, ob sie denn nachts komplett auf Klamotten verzichte.

Sie schlafe nie nackt, betonte die TV-Auswanderin! "Ich bin eine Seitenschläferin und wenn ich nachts schwitze, kleben mir sonst die Brüste am Bauch fest", stellte Dani klar. Doch damit war die lustige Fragerunde noch nicht beendet. Bei der Frage "Nie wieder Sex oder nie wieder Kaffee" verriet der Reality-TV-Star, dass er eher auf das schöne Schäferstündchen verzichten würde. "Sex brauche ich nicht zum Überleben", witzelte die Beauty.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei einer Buchpremiere in Düsseldorf

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2020

