Daniela Katzenberger (33) plaudert schonungslos über ihre Sexleben! Seit 2014 ist die Katze mit Lucas Cordalis (52) verheirate. Ein Jahr später krönten sie ihr Familienglück mit der Geburt ihrer ersten Tochter, Sophia. Seitdem sind sie als Eltern voll und ganz eingespannt – dabei bleibt offenbar so manches auf der Strecke. Vor einigen Wochen war sogar von einer regelrechten Sexflaute die Rede! Doch jetzt verrät Dani, wie sie ihren Lucas scharfmacht!

Gegenüber Bild erklärte die Blondine: "Bei Lucas und mir geht manchmal wochenlang gar nichts. Jeder hat seinen Alltag, da vergisst man das mit dem Sexhaben schon mal." Aber wenn für sie endlich die Zeit für ein gemeinsames Schäferstündchen gekommen sei, sende die Reality-TV-Bekanntheit ein ganz verführerisches Signal. "Wenn ich Lust auf Sex habe, dann räume ich nackt die Spülmaschine aus, das ist der Lockruf!", plauderte sie aus.

Funktioniert der Spülmaschinen-Lockruf denn auch umgekehrt? Anscheinend nicht, denn Dani legte ihrem Göttergatten wohl eine andere Herangehensweise ans Herz. "Wenn Lucas Sex haben will, dann müssen wir dafür einen Termin machen – wie beim Zahnarzt", gab sie an. Dabei störe es die beiden auch nicht, wenn der dann auch mal mitten am Tag sei. "Früher hatten wir noch Sex im Dunkeln – aber seit wir ein Kind haben, ist es dabei eigentlich immer hell", erzählte die 33-Jährige.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2016

Anzeige

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de