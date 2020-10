Für Straffr ist der Die Höhle der Löwen-Traum geplatzt! Am Montag präsentierten Stefan Weiß, Torben Hellmuth und Hanno Storz bei der Gründershow ihr Fitnessband. Das Besondere an dem Trainingstool: Es lässt sich per App bedienen. Die Löwen hatten zwar potenzielles Interesse an einem Investment, die Unternehmensbewertung des Trios hielten sie jedoch für unrealistisch. Zu einem Deal kam es folglich nicht. Sind die Straffr-Gründer enttäuscht?

Nein, sind sie nicht, wie sie gegenüber Promiflash erklärten. "Man erhofft sich natürlich ein anderes Ergebnis, aber es gehört zum Gründerleben dazu, dass man nicht jedes Ziel erreicht." Das Team sei viel mehr stolz auf das positive Feedback der Löwen. "Das motiviert uns für unsere nächsten Schritte, denn wir haben noch viel mit Straffr vor und sind erst am Anfang", stellten die Männer aus Kassel gegenüber Promiflash klar.

Auch ohne Deal habe sich ihre Teilnahme an "Die Höhle der Löwen" deshalb gelohnt. "Wir können es jedem Start-up empfehlen. Es war wirklich eine einmalige Erfahrung", resümierten die Jungunternehmer, die sich über eine Zusammenarbeit mit Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (35) gefreut hätten.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren von "Die Höhle der Löwen", 2019

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg und Torben Hellmuth bei "Die Höhle der Löwen"

