Sie ist die Königin der Popmusik – Madonna (62)! Seit den 1980er-Jahren überzeugt die Sängerin Fans auf der ganzen Welt mit ihrer Stimme und ihren ausgefallenen Looks. Dabei setzt sie seit jeher auf ihr Markenzeichen – ihre blonden Haare. Doch damit ist jetzt Schluss! Die "Like A Virgin"-Interpretin wagt eine Typveränderung. Madonna zeigt sich jetzt im Netz mit einer pinken Mähne!

Auf ihrem Instagram-Account postet die Pop-Ikone jetzt drei neue Selfies mit ihrer neuen Haarfarbe. Mit Hornbrille und passendem pinken Lippenstift zeigt die 62-Jährige ihre pastellpinke Haarpracht. Die neue Farbe kommt gut an: In den Kommentaren nennen ihre Fans sie bereits liebevoll "Rosadonna". Doch sie nutzt ihre neuen Pics nicht nur, um auf ihren Haarfarbenwechsel aufmerksam zu machen. In der Bildunterschrift teilt sie ihren Followern mit, dass sie gerade ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten abgegeben hat. "Geht raus und übernehmt Verantwortung", motiviert sie ihre Fans ebenfalls Wählen zu gehen.

Madonna ist jedoch nicht die Einzige, die in letzter Zeit mit pinken Haaren für Aufsehen sorgt. Auch Sänger Joe Jonas (31) und Schauspieler Keegan Allen (31) wagten den Schritt und färbten ihre Haare. Hintergrund ist der Breast Cancer Awareness Month, der jedes Jahr im Oktober stattfindet. Promis machen hierbei auf die Gefahr von Brustkrebs aufmerksam und stehen Betroffenen solidarisch bei.

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, 2020 auf Instagram

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Instagram / joejonas Joe Jonas, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de